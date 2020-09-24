الرجوب يعلن التوافق على إجراء الانتخابات بالتمثيل النسبي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن حركته توافقت مع مع وفد حركة حماس في تركيا، على إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، بنظام التمثيل النسبي الكامل، والدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل مرة أخرى.

وأوضح الرجوب في لقاء على تلفزيون الأقصى، أن اجتماع الامناء العامين هدفه الاتفاق على آليات مواصلة مسيرة بناء الشراكة الوطنية المرتكزة على مشروع الدولة والمقاومة الشعبية.

وشدد على أن الوحدة الفلسطينية هي الطريق لإنهاء المؤامرات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي.

وأضاف الرجوب: "نحن بانتظار دعوة الرئيس محمود عباس للأمناء العامين لإقرار المبدأ وتثبيت الآليات من إصدار المرسوم وحتى المرحلة النهائية ".