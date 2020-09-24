"الداخلية" تقرر إغلاق مناطق جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، استمرار سلسلة من الإجراءات الإحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر البزم في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أنَّ الداخلية قررت بناءً على التحديث المستمر لتقييم الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، إغلاق مناطق جديدة في قطاع غزة، واستمرار الإغلاق في مناطق أخرى.

وقررت وزارة الداخلية التالي: