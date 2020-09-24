انطلاق تحدي "CadiDay" لمناهضة أشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة

أطلقت جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي- مشروع تحدي المناصرة الرقمية للأشخاص ذوي الاعاقة تحت عنوان "كادي داي" بالشراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينيين -ماب- يوم الخميس بتاريخ 24-9-2020 وهو الحدث الاجتماعي الأكبر للأشخاص ذوي الاعاقة والذي سيتم تنفيذه للمرة الثالثة ولكن لأول مرة سيتم إطلاقه وتنفيذه بشكل كامل الكترونيا.

وتحدي الكادي داي هو من ضمن الانشطة الاعلامية الخاصة بمشروع مجتمع شامل ومتاح للجميع. فتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة وإبراز أهم قضاياهم وأهم التحديات التي تواجههم وأيضا تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الاعاقة، بالاضافة إلى زيادة وعي المجتمع حول قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة.

وشارك في التحدي 6 فرق من الشباب الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والمهتمين بقضايا ذوي الاعاقة. يتراوح كل فريق من5 إلى 6 أشخاص منهم شخص أو أكثر من الأشخاص ذوي الاعاقة نفسهم.

فريق كلنا سوا من الفرق المشاركة في تحدي الكادي داي وهو فريق يتكون من 5 أشخاص من الطاقات الشبابية الناشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أطلق فريق كلنا سوا حملته بعنوان “التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا (تحديات في القطاع الصحي، أماكن الحجر، التعليم الالكتروني، المساعدات الاغاثية..)”.

من ضمن المهام التي نفذها فريق كلنا سوا هو نشر محتوى تغريد من كتابة الفريق على منصة تويتر حيث حقق هاشتاج #كلنا_سوا وهاشتاج #كادي_داي وصولا كبيرا بلغ 152 ألفا حتى الساعة 12 ظهرا

كما وأيضا تم تصوير فيديو حي من مشاركات الشباب بمحتوى مناسب سردوا فيه بعض التحديات التي يواجهها الاشخاص ذوي الاعاقة على صعيد الصحة النفسية، بالاضافة إلى عمل انفو فيديو من تنفيذ الفريق أيضا، وفيديو من مشاركة شخص من ذوي الاعاقة من الفريق تسرد بعض التحديات التي واجهتها شخصيا.

صمم الفريق 20 بوستر ونشروه على كافة المنصات بالإضافة إلى عرض بوستر واحد يتم فيه التصويت من قبل الجمهور الذي يشكل 30% من التقييم لوقت محدد مدته ساعة فقط.

وأكد الفريق أن هذه القضية من القضايا المهمة في الوقت الحالي، خصوصا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات صعبة وشاقة في الوصول إلى المعلومات الدقيقة المقدمة من قبل الجهات الرسمية والتي هي من المفروض أنها حق للجميع، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحجر الصحي ما يزيد ذلك من عزلهم، لا سيما إذا كان مكان الحجر غير ملائم لطبيعة الإعاقة.

لذلك من المفترض أن تمارس الحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وأفراده الدور المطلوب في التقليل من معاناة الاشخصا ذوي الاعاقة عن طريق تخصيص مساعدة مالية إضافية لأي أسرة لديها أشخاص من ذوي الاعاقة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في ظل سياسة التباعد الاجتماعي، وضمان وصول الاشخاص ذوي الاعاقة إلى المعلومات المهمة، وأيضا ضمان مواءمة أماكن الحجر الصحي لهم.