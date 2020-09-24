الشرطة تكشف تفاصيل قتل الصراف "البشيتي" في خانيونس

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل الصراف أحد زكي البشيتي في خانيونس.

وأوضح الشرطة في بيان صحفي أنها ألقت القبض على الجاني، الذي أقرَ بقتله للصراف البشيتي.

وذكرت الشرطة إلى أنها تلقت ظهر اليوم الخميس إشارة تفيد بتغيب الصراف أحمد زكي البشيتي (53 عاماً)، لافتةً إلى أنها تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على مشتبه به وهو (م، ع) (58 عاماً).



وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ الجاني بقيامه بخطف تاجر العملة "البشيتي" وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله.

وقد صادرت المباحث العامة مُسدساً استُخدم في الجريمة، واستعادت المبلغ المالي المسروق، وتعمل حالياً على استخراج الجثة بحضور النيابة العامة والجهات المختصة بالشرطة، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.