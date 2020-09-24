ما حقيقة تشكيل جميعة الصداقة السودانية – الإسرائيلية؟

نفى مجلس الصداقة الشعبية العالمية السوداني، ما ورد من تقارير إعلامية زعمت تخطيطه للإعلان عن إنشاء جمعية الصداقة السودانية - الإسرائيلية نهاية سبتمبر الجاري.

وأعلن المجلس اليوم الخميس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أنه لا علاقة له مع ما ورد في الإعلان الذي نشره اليوم بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أنه لم يدع إلى تنظيم مؤتمر صحفي حول هذا الشأن في 26 سبتمبر، كما ورد في الإعلان.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في المجلس قوله إن مجلس الصداقة "غير مسؤول عن ما ورد في الإعلان، ولم يتم التداول حول قيام هذه الجمعية في الأمانة العامة أو الدوائر أو أي من أروقة المجلس ومكوناته وروافده"، مضيفا أن المجلس لا يتحمل أي مسؤولية أيضا عما يترتب عليه هذا الإعلان وما يرد في المؤتمر الصحفي من ترتيبات أو قرارات.

ونشر الإعلان المذكور في وقت سابق من اليوم من قبل تلفزيون I24NEWS الإسرائيلي، ضمن خبر ينص أيضا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المتوقع أن يعقد قريبا لقاء جديدا في أوغندا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان .