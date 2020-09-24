حجر 3 أسيرات خالطن ممرضًا مصابًا بكورونا

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال مساء يوم الخميس، عن حجر 3 أسيرات بعد مخالطتهن ممرضا مصابا بفيروس كورونا داخل عيادة السجن.

وذكر مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري في بيان صحفي، أن الحركة الأسيرة تؤكد حجر 3 أسيرات بعد مخالطتهن ممرض مصاب بفايروس كورونا داخل عيادة السجن.

ولفت إلى أن الوضع في قسم الأسيرات حساس وخطير بسبب نسبة المخالطة الكبيرة للضباط والسجانين بقسم الأسيرات.

وأشار الفاخوري نقلا عن الحركة الأسيرة إلى أن نسبة المخالطة في قسم الأسيرات لم تتضح بعد ومن المرجح أن يتم حجر القسم كاملا.

وأوضح أن الأسيرات الثلاث تم حجرهن في إحدى غرف القسم دون توفير أدنى مقومات الرعاية الصحية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية كاملة عن الخطر الذي يتهدد الأسيرات بسبب استهتاره المتواصل فيما يتعلق بفايروس كورونا وتجاهله للتحذيرات.

وبين الفاخوري أنه سيتم أخذ عينات من الأسيرات المحجورات يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن هذا التأخير يبين مواصلة الاستهتار والإهمال الطبي من قبل إدارة السجون.

وحذر من مواصلة سياسة اللامبالاة بحياة الأسرى ومواصلة جلب فايروس كورونا لهم عبر الاحتكاك المتواصل.

وشدد الفاخوري على أن الحركة الأسيرة تحمل إدارة السجون المسؤولية كاملة عن هذا الاستهتار الذي يهدد الأسرى.