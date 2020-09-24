الاونروا تعيد فتح مراكز توزيع المساعدات في بعض مناطق قطاع غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، استمرار توزيع المساعدات الغذائية، حيث ستقوم طواقمها بإعادة افتتاح عدد من مراكز التوزيع الثابتة في المناطق المصنفة "خضراء" في قطاع غزة .

وقالت الأونروا بغزة في بيان اليوم الخميس، أنها "استأنفت توصيل المساعدات الغذائية يوم الخميس 10 سبتمبر 2020، من خلال إعطاء الأولوية للاجئين في مناطق الحجر الصحي في منازلهم، وفي 15 سبتمبر 2020 استأنفت الأونروا توصيل المساعدات الغذائية للعائلات المستحقة في منازلهم بواسطة موظفي الأونروا وشاحناتها عبر 21 مركز توزيع متنقل، حتى اليوم 24 سبتمبر، حيث قامت الأونروا بتوصيل المساعدات الغذائية لـ 17,000 عائلة، وقامت بزيادة عدد مراكز التوزيع المتنقلة من خلال تخصيص 10 مراكز توزيع متنقلة جديدة ليصبح عددها الاجمالي 31 مركزا، وذلك من أجل دفع عملية توصيل المساعدات الغذائية وتسريعها والوصول إلى عدد أكبر من العائلات بشكل يومي".

وأضافت: "ابتداء من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020، ب فتح 11 مركز توزيع من مراكزها الثابتة في المحافظات المصنفة على أنها مناطق خضراء (غزة والوسطى وخان يونس ورفح)" وفي هذا الصدد تود الأونروا أن تذكر اللاجئين بضرورة مراعاة إجراءات السلامة.