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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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عزل 3 اسيرات بعد مخالطة ممرض "اسرائيلي" مصاب بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:20 - 24 سبتمبر 2020
اسيرات اسيرات
تقارير
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أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر أن إدارة السجون الاسرائيلية عزلت، اليوم الخميس، ثلاث أسيرات في سجن "الدامون "، بعد مخالطتهن ممرضاً اسرائيلياً مصاباً بفيروس "كورونا" داخل عيادة السجن.

وقال أبو بكر، إن محامي الهيئة يتابعون أوضاع الأسيرات في ضوء عدم معرفة مدى مخالطتهن لباقي الأسيرات في نفس القسم، موضحاً أن الإدارة قامت بعزلهن في إحدى الغرف دون توفير أدنى مقومات الرعاية الصحية، بينما قررت إجراء الفحوصات وأخذ عينات منهن يوم الأحد القادم، معبراً عن القلق الشديد من هذا التأخير الذي يكشف الاستمرار في الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون.

وحمل اللواء أبو بكر، الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسيرات جراء استهتاره الكبير لتوفير مقومات الرعاية والتدابير الصحية منذ انتشار الفيروس، مطالباً منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر التحرك ومتابعة أوضاع الأسرى بشكل عام والأسيرات المعزولات بشكل خاص.

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