برشلونة يودع نجمه سواريز بطرية رائعة

ودع نادي برشلونة، نجمه لويس سواريز، المنتقل حديثا لنادي أتلتيكو مدريد، بنشر فيديو لأبرز لحظات المهاجم الأوروغوياني مع "البلاوغرانا".

وعرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر"، فيديو لأفضل أهداف ومراوغات ولمحات النجم الأوروغوياني خلال الأعوام الستة التي دافع فيها عن ألوان الفريق الكتالوني.

وعلق حساب برشلونة على الفيديو بعبارة: "سواريز أسطورة برشلونة".

وأعلن فريق أتلتيكو مدريد في بيان أمس الأربعاء، تعاقده مع سواريز، فيما أوضح برشلونة في بيان منفصل، أن أتلتيكو سيدفع ستة ملايين يورو كمكافآت لضم المهاجم الدولي الأوروغوياني.

وكان سواريز (33 عاما)، انتقل إلى صفوف برشلونة في العام 2014 قادما من ليفربول الإنجليزي، حيث فاز في كتالونيا بـ13 لقبا، منها دوري أبطال أوروبا (2015)، ولقب الدوري المحلي أربع مرات، أعوام 2015، و2016، و2018، و2019.

ويحتل سواريز، المرتبة الثالثة ضمن لائحة أفضل الهدافين في تاريخ برشلونة مع 198 هدفا، خلف سيزار رودريغيس (232 هدفا)، والنجم المطلق والهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي (634 هدفا).