قطر ترفض رئاسة الجامعة العربية بدلا من السلطة الفلسطينية

أعلنت دولة قطر اليوم الخميس اعتذارها عن تسلم رئاسة الجامعة العربية، بعد تخلي فلسطين عنها احتجاجا على اسقاط مشروع فلسطيني يدين اتفاقيات التطبيع التي وقعتها كلا من الامارات و البحرين مع الاحتلال الاسرائيلي.

و قالت قطر إنها تعتذر عن تولي رئاسة الجامعة العربية في دورتها هذه، بعد تخلي فلسطين عنها، لكنها أكدت انها تحتفظ بحقها في رئاسة الدورة القادمة التي تنعقد في مارس 2021.

و أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، تخلي دولة فلسطين عن رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية في دورتها الحالية، احتجاجا على موقف أمانة الجامعة من العلاقات العربية مع "إسرائيل".

ولم يتوصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الافتراضي في الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في التاسع من الشهر الجاري، إلى مشروع قرار بشأن الاتفاق بين الإمارات و"إسرائيل"، والذي دعا الفلسطينيون إلى رفضه.

وكان المالكي قد طالب نظراءه العرب بـ "موقف رافض لهذا الخطوة، وإلّا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين".

وقد ترأست السلطة الفلسطينية التي تحظى بصفة دولة كاملة العضوية في الجامعة العربية، الدورة الحالية لمجلس الجامعة في السابع من سبتمبر، وتتخلى عن دورها قبل انتهاء الدورة في مارس المقبل.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في رام الله: «نود إبلاغكم أن دولة فلسطين تتخلى عن رئاستها لهذه الدورة المشؤومة، وترفض أن يسجل في تاريخها ارتباط رئاستها بهذا الانحدار القيمي والمبدئي الذي تجلى في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير».

وأضاف المالكي: «للأسف لقد كان واضحا أن الأمانة العامة للجامعة قد اتخذت توجها للتغطية على ما قامت به الإمارات، أو ما لحقت به سريعا مملكة البحرين، مما عمق أزمة الجامعة العربية بشكل خطير».

ووقعت كل من الإمارات والبحرين الأسبوع الماضي اتفاقيات للعلاقات مع إسرائيل برعاية أميركية. ووصف الاتفاقان بأنهما «تاريخيان»، في حين اعتبرتهما القيادة الفلسطينية «طعنة في الظهر».