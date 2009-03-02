البشير يصف العدالة الدولية بالكذب ويؤكد: لن أتراجع عن دعم المقاومة

فلسطين اليوم : وكالات

شن الرئيس السوداني عمر البشير، هجوما عنيفا على الدول الغربية، ووصف العدالة الدولية بـالكذب واعتبرها كلمة حق أريد بها باطل، وأكد عدم تراجعه عن دعم المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان.

وقال إن الاستهداف والحصار لن يزيدا السودان إلا قوة وصلابة. وتعهد البشير بالوقوف ضد سياسات الظلم والهيمنة، مؤكدا انه أتى إلى السلطة لإقامة دولة الشريعة الإسلامية بالسودان.

وهاجم البشير أثناء مخاطبته تجمعا لأهل شرق السودان بالعاصمة السودانية، استباقا لقرار المحكمة الجنائية الدولية من وصفهم بالطامعين في خيرات البلاد متوعدا أعداءه بأنه لن يفعل إلا ما يزيدهم غيظا.

وأكد تمسكه بمناهضة سياسات الظلم والهيمنة، وسط أجواء سيطرت عليها الهتافات المناوئة للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد الرئيس السوداني أن الرد العملي على ادعاءات المحكمة الجنائية سيكون بالمزيد من مشروعات التنمية في كل إرجاء السودان وخاصة في شرق السودان الذي يعاني نقصا كبيرا في مشروعات التنمية.

وتأتي تصريحات البشير قبل يومين فقط من قرار ينتظر ان تعلنه المحكمة الجنائية الدولية، يتهم البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور السوداني الذي يعاني من اضطرابات أمنية وعمليات قتل أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين عن قراهم .