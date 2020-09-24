البطنيجي: الحركة بين المحافظات ممنوعة منعا باتًا

أكد الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة ايمن البطنيجي أن تخفيف الاجراءات المشددة في القطاع تتم على قدر الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من قبل المواطنين.

وقال البطنيجي في مقابلة على اذاعة صوت القدس: "نرجو أن نتحمل سوية الإجراءات الميدانية, وسمحنا لبعض التنسيقات عبر شارعي صلاح الدين والرشيد"، مشددًا على أن الحركة بين المحافظات ممنوعة منعاً باتاً الآن, خاصة من محافظة غزة إلى المحافظات الأخرى".

وأضاف: "السماح بالتنقل لبعض الحالات الضرورية، تتم ضمن شروط السلامة، وأي مواطن يريد التحرك بين المحافظات عليه التنسيق للضرورة عبر الاتصال على الرقم المجاني 100 أو 109.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية لا تقصر في تقديم الخدمات للمناطق المحجورة، ونهيب بالجميع الالتزام بإجراءات السلامة من فيروس كورونا.