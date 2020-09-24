ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

البطنيجي: الحركة بين المحافظات ممنوعة منعا باتًا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:06 - 24 سبتمبر 2020
حظر التجوال حظر التجوال
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة ايمن البطنيجي أن تخفيف الاجراءات المشددة في القطاع تتم على قدر الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من قبل المواطنين.

وقال البطنيجي في مقابلة على اذاعة صوت القدس: "نرجو أن نتحمل سوية الإجراءات الميدانية, وسمحنا لبعض التنسيقات عبر شارعي صلاح الدين والرشيد"، مشددًا على أن الحركة بين المحافظات ممنوعة منعاً باتاً الآن, خاصة من محافظة غزة إلى المحافظات الأخرى".

وأضاف: "السماح بالتنقل لبعض الحالات الضرورية، تتم ضمن شروط السلامة، وأي مواطن يريد التحرك بين المحافظات عليه التنسيق للضرورة عبر الاتصال على الرقم المجاني 100 أو 109.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية لا تقصر في تقديم الخدمات للمناطق المحجورة، ونهيب بالجميع الالتزام بإجراءات السلامة من فيروس كورونا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات