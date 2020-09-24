بلير يدعو لاستبدال القيادة الفلسطينية بأخرى مهتمة باسرائيل اكثر من الارض

هاجم مبعوث اللجنة الرباعية الدولية السابق، توني بلير، القيادة الفلسطينية لتمسكها بالأرض، داعياً إلى استبدالها، بأخرى "تهتم بالعلاقة مع "إسرائيل"، أكثر من اهتمامها بالأرض".

يشار إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية تنازلت عن 78% من الأراضي الفلسطينية لإسرائيل واعترفت فيها خلال اتفاق أوسلو، ولم تحصل على الباقي 22% من فلسطين التاريخية رغم 25 عاماً من المفاوضات، انتهت بصفقة القرن، وخطة الضم، والتطبيع العربي.

وقال بلير في كلمة بمؤتمر تنظمه صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية "يجب أن نحاول تقديم جيل من السياسيين الفلسطينيين الذين يفهمون أن الطريقة الوحيدة التي سيحصلون من خلالها على دولة فلسطينية، هي من خلال تفاهم حقيقي وعميق بين الناس، وبين الثقافات، وليس مجرد مفاوضات حول الأرض".

ورفض بلير في كلمته، مبدأ أن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سيقود إلى سلام بين "إسرائيل" والعرب.

واعتبر بلير أن "ما يتعين القيام به هو إحلال السلام بين "إسرائيل" والدول العربية، وضم القضية الفلسطينية في هذا السلام"، في إشارة لاتفاقيتي التطبيع الأخيرة بين الإمارات العربية والبحرين، و"إسرائيل".

وقال "في النهاية أعتقد أنها أفضل طريقة لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل ومنصف".

يذكر أن بلير عمل سابقا، في منصب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية؛ وخلال مهمته، تعرض لانتقادات حادة من القيادة الفلسطينية بعد اتهامه بتبني المواقف "الإسرائيلية".

ومنذ انتهاء مهامه مبعوثا للجنة الرباعية في العام 2015، رفض القياديون الفلسطينيون استقباله.