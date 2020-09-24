شومان: الأسير الأخرس في إضرابه لليوم الـ 60 يؤكد على مواصلة الطريق

قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، إن الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، يتمتع بمعنويات عالية جدا، ويرفض كافة محاولات الاحتلال الالتفاف والنيل من اضرابه المفتوح عن الطعام، باعتبار تلك المحاولات سياسية لتثبيط عزائم الاسرى وإنهاء إضرابهم دون تحقيق نتائج تذكر.

وأضاف، في حديث لإذاعة القدس، أن الأسير الاخرس في يومه الــ ( 60) ما زال ويؤكد مواصلة الاضراب حتى الانتصار على الاعتقال الاداري وإجبار مصلحة السجون والمحكمة العسكرية بالخضوع لمطالبه وتحديد سقف زمني لاعتقاله الاداري والإفراج عنه.

جلسات الحوار الجارية بين الأسرى وإدارة سجن "عوفر" لم تصل لأي تقدم يذكر، ولا بوادر إيجابية حتى الان، والساعات القادمة حاسمة بشأن قرار دخول الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام.

وأوضح أن الأسرى يهددون بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لمدة يومين احتجاجا على قرار سلطات الاحتلال إغلاق حسابات مشترياتهم من "كانتينا" السجون. مؤكداً أن قرار منع الكانتينا عقاب جماعي وغاية في الخطورة وأسرى في خمس سجون "إسرائيلية" أعادوا وجبات الطعام بالأمس واليوم لإدارة السجن احتجاجاً على قرار منع "الكانتينا" عنهم.

وأشار إلى أن أسرى سجن "عوفر" الاحتلالي يتعرضون لهجمة غير مسبوقة وقوات القمع نفذت سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات وتهدد بنقل عدد من الأسرى لسجون أخرى.