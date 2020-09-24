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عودة الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة في غزة الاسبوع القادم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:22 - 24 سبتمبر 2020
سلامة معروف سلامة معروف
تقارير
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أعلن رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، عن عودة الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بدءًا من يوم الاحد 27-9-2020 الاسبوع القادم.

ونشر ديوان الموظفين العام سلسلة من الاجراءات الضرورية التي يجب ان يتقيد بها الموظفين والمؤسسات على حد سواء لتوفير الحماية اللازمة خشية من فيروس كورونا.

عودة الدوام في قطاع غزة

وذكر ديوان الموظفين أن الاجراءات المطلوب توفرها تسير في ثلاث اتجاهات وهي:

  • اجراءات مطلوبة من الدوائر الحكومية
  • اجراءات مطلوب توفرها في بيئة العمل ومراكز تقديم الخدمة
  • اجراءات مطلوب العمل بها من قبل الموظفين

ولمعرفة كافة التفاصيل المطلوب توفرها اضغط هنا

يُشار إلى أن وزارة الداخلية فرضت حظر التجوال منذ الاعلان عن تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة بتاريخ (17 – 8 – 2020).

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