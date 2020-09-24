الصحة تصدر الخارطة الوبائية لتوزيع اصابات كورونا في قطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة الخارطة الوبائية لتوزيع اصابات كورونا في محافظات القطاع، لـ 24 ساعة الماضية.

و كانت الوزارة اعلنت صباح اليوم الخميس 24/9/2020، 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2035 عينة، وتعافي 112 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت، أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2613 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1746 حالة، متعافين 850 حالة ، فضلاً عن وفاة 17 حالة.



