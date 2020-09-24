لماذا تخشى "اسرائيل" بيع طائرات أمريكية للامارات رغم التطبيع؟

أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن خوفها الشديد من وصول طائرات أمريكية متطورة إلى دولة الامارات العربية المتحدة أو دول عربية أخرى رغم توقيع اتفاق التطبيع معها.

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن السبب الذي يدفع "اسرائيل" إلى رفض وصول تلك الطائرات المتطورة إلى الامارات هو توقعها بأن الامارات ودول عربية أخرى معرضة للانقلاب وتغييرات جوهرية في سدة الحكم.

ووفقًا لموقع "واينت" الإسرائيلي: "إن المؤسسة الأمنية تستعد لإمكانية موافقة الولايات المتحدة لبيع أسلحة متطورة لدول عربية أخرى في الشرق الأوسط، إضافة إلى الإمارات، كجزء من موافقتها على اتفاق سلام أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وذكر الموقع أن "إسرائيل" بعثت رسائل إلى المؤسسة الأمنية في واشنطن مفادها أن على الولايات المتحدة الحرص والحفاظ على التفوق العسكري لـ"إسرائيل" في الشرق الأوسط، موضحا أن هذه الرغبة من الممكن أن تصطدم مع محور مواز يجري من وراء الكواليس- مفاوضات مكثفة تقودها الولايات المتحدة، لتوقيع اتفاق "سلام" بين "إسرائيل" ودول أخرى مثل السعودية، السودان، عمان والكويت.

وذكر أيضا أن الزيارة القصيرة التي أجراها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن قبل يومين تركزت حول الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي أمام التطورات السياسية.

ونوه الموقع الاسرائيلي، إلى أنه ليس فقط بالنظر إلى الوراء إلى اتفاقيتي "السلام" التي وقعت بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل"، إنما التطلع قدما نحو الاتفاقات التي سيتم توقيعها والتي من الممكن أن تغير ميزان القوى والقدرات العسكرية للدول المجاورة لـ "إسرائيل".

من جهته تعهد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر علانية أمام غانتس "أن الولايات المتحدة ستحافظ على التفوق العسكري للجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وتابع موقع “واينت”: “لكن حاليا يبدو بموجب الاتفاقات القادمة أن دولا عربية أخرى ستحصل على أسلحة متطورة من الولايات المتحدة مثل طائرة الشبح ومنصات جوية متطورة، والتي ستتضمن أنظمة داخلية أقل تطورا من التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي".

وقال “واينت” أيضا إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع بقلق التطورات وحتى الآن لا ينظرون إلى اتفاق التعويض الذي يتم إعداده كمقابل للحفاظ على الفجوة الاستراتيجية.

وأضاف: “إسرائيل متخوفة من حدوث تغيير في السلطة وانقلابات في هذه الدول الخليجية مستقبلا”