أمير سعودي: ترامب وسيط غير نزيه ولم يكن صادقًا بشأن فلسطين

أكد الأمير السعودي تركي الفيصل، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لم يكن صادقًا بشأن قضية الدولة الفلسطينية.

وقال الامير الفيصل في مقابلة تلفزيونية لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية مساء الاربعاء: "الرئيس الأمريكي ترامب ليس وسيطًا نزيهًا بين العالم العربي و"إسرائيل".

وأشار إلى أن والده الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز كان سيكون "محبطا" من الاتفاق الذي وقعته الإمارات والبحرين مع "إسرائيل" دون إيجاد حل للفلسطينيين.

وأضاف: "يجب أن أقول إن الرئيس ترامب لم يكن وسيطًا نزيهًا لذا نعم، أعتقد أن الملك الراحل كان سيصاب بخيبة أمل".

وأشار إلى أن فرض والده عقوبات نفطية على الولايات المتحدة في الماضي كان لإجبار واشنطن "على أن تكون وسيطا أمينا بين العالم العربي وإسرائيل".

كما شدد قائلا: "المملكة لا تزال ملتزمة بمبادرة السلام العربية وضرورة تأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق من البيت الأبيض على تصريحات الأمير السعودي، حسب المصدر ذاته.