شعث لمراسلنا: الانتخابات في القدس لا مشكلة فيها وهناك آلية للانتخاب

أكد الدكتور نبيل شعت مستشار الرئيس للشؤون السياسية، أن هناك محاولات من عدة أطراف، تدعو السلطة لاستئناف اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، لاسترداد أموال المقاصة المحجوزة لدى الاحتلال، لكنها محاولات لم ترتق لمستوى الضغوط. مشدداً على أن الموقف الفلسطيني واضح، وهو أننا صامدون ولا نقبل بشيء قبل قرار واضح بوقف ضم الأرض والتراجع عن التطبيع مع "إسرائيل".

وأوضح شعث معقباً على محاولات الاختراق للموقف الفلسطيني الصامد، لـ مراسل "فلسطين اليوم"، بأن الوسطاء يقولون أن إعادة الأموال المحتجة لدى "اسرائيل" (أموال المقاصة) بحاجة إلى خطوات مشتركة، وهو أمر قوبل بالرفض، وتوضيح الموقف الفلسطيني لهم.

وعن دعوة وزراء عرب وأوروبيون الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات مجدداً، وإشادتهم باتفاقات التطبيع الأخيرة، قال شعث:" العرب موقفهم لم يتغير فهم يقولون نحن معكم من بعيد لبعيد.

وبشأن الانتخابات في القدس المحتلة، أوضح شعث أنها ليست مشكلة ، ويمكن عقدها كما حدث في السابق، عبر التصويت من خلال البريد من داخل القدس. مؤكداً على أن الحوار بين فتح وحماس في تركيا بناء وإيجابي.

يشار إلى أن حركتي فتح وحماس، توافقتا على اجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني، خلال حوار جمعها في اسطنبول يومي الثلاثاء والأربعاء، في إطار تطبيق إجراءات اجتماع الأمناء العامنين للفصائل.