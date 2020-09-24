713 اصابة و5 وفيات و920 حالة شفاء من فيروس كورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، 713 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة و920 حالة شفاء من الفيروس في محافظات فلسطين كافة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة في بيان صحفي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 73.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وجاء توزيع الاصابات والوفيات وحالات الشفاء على النحو التالي:

الإصابات الجديدة: 713

• مدينة القدس: 205 (خلال يومين)

• المحافظات الشمالية: 413

• المحافظات الجنوبية: 95

حالات التعافي الجديدة: 920

• مدينة القدس: 274

• المحافظات الشمالية: 534

• •المحافظات الجنوبية: 112

حالات الوفاة الجديدة: 5

• مدينة القدس: 3

• المحافظات الشمالية: 2

• المحافظات الجنوبية: 0

عدد الفحوصات: 5028

وحول الوفيات قالت د. الكيلة: "إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن 68 عاماً من الخليل ومواطن 64 عاماً من الخليل، و 3 حالات وفاة في الشيخ جراح وعناتا ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة".

وأوضحت الوزيرة إلى أن 42 مريضاً موجود في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضَا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت الوزيرة إلى أن المواطنين الذين أجروا فحص كورونا يمكنهم الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.