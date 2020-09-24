السفارة تصدر بيانًا هامًا للقادمين الى قطاع غزة عبر مطار القاهرة

أصدرت السفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، بيانًا هامًا للقادمين الى قطاع غزة عبر مطار القاهرة الدولي، لا سيما القادمين من تركيا.

وأوضحت السفارة في بيانها اليوم الخميس 24-9-2020، أن الفلسطينيين القادمين من تركيا الذين حجزوا مسبقًا عبر خطوط جوية أخرى، لهم حرية اختيار الخطوط الجوية المتوفرة لهم.

وقالت: "من سجل عبر شركة "لاكي تورز" سيبقى حجزه قائما وسينقل من مطار صبيحة حتى معبر رفح البري بنفس الأسعار المعلنة مسبقًا دون تحمل أية تكاليف أخرى"

وأكدت السفارة على ضرورة أن يكون المسافر الراغب بالدخول إلى قطاع غزة من حملة جواز السفر الفلسطيني بهوية، أو أي جواز سفر آخر غير فلسطيني مع هوية فلسطينية.