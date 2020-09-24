لقاء مشترك بين الرجوب والعاروري على تلفزيون فلسطين والأقصى الليلة

تبث قناة الأقصى الفضائية وتلفزيون فلسطين الرسمي مساء اليوم الخميس، بشكل مشترك، لقاءً لعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، للحديث عن الوضع السياسي، ولقاء حركتي "فتح" و"حماس" في تركيا.

وذكر رئيس مكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب أن لقاءً للواء جبريل الرجوب سيعرض الساعة ٨:٣٠ من مساء اليوم على تلفزيوني فلسطين والأقصى في بث مشترك وموحد.

وأوضح أن البث المشترك سيتضمن حديثًا عن مستجدات الوضع السياسي والمصالحة.

ووصف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، الحوار بين حركته وحركة "حماس" الذي يجري في تركيا حاليًا "بالإيجابي والمثمر والبناء".

وقال الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر" يوم الخميس: إن" الحوار يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الاجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنية".