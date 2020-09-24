برهوم: حوار تركيا يشكل قاعدة انطلاق جديدة لتجسيد الوحدة

كشفت المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم تفاصيل الاجتماع، بين حركته وحركة فتح في اسطنبول، مؤكداً أن الحوار يشكل قاعدة انطلاق جديدة لتجسد حالة فلسطينية مبنية على الوحدة والشراكة.

وأكد برهوم في تصريح إذاعي، الخميس، أن حوارات تركيا انصبت على كيفية ترتيب البيت الفلسطيني وتوفير متطلبات هذه المرحلة بما يضمن انخراط الكل الفلسطيني لمواجهة التحديات.

وأضاف "حوارات تركيا تجسد لعمل فلسطيني مقاوم كمخرجات اجتماع لقاء الأمناء العامون في بيروت، بما فيها المقاومة الشعبية، كي نبدأ التصدي لمواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم وتصفية القضية الفلسطينية".

وقال برهوم "حوارات "اسطنبول" هي أحد مخرجات بيروت التي تحتاج لتنفيذ على الارض كي يلمسها المواطن الفلسطيني الذي يتوق للوحدة الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام". بحسب إذاعة الأقصى.

وتابع "اللقاءات والاتصالات بين حماس وفتح وكل مكونات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ستستمر ولن تنقطع حتى تحقيق كل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع بيروت".