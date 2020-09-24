اشتية: نرفض محاولات الابتزاز الاسرائيلية بشأن أموال المقاصة

جدد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، رفض السلطة الفلسطينية لكافة محاولات الابتزاز الإسرائيلية المتعلقة بأموال المقاصة،.

وقال اشتية خلال استقباله القنصل البريطاني العام فيليب هول في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس: "على "إسرائيل" أن تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة".

وبحث اشتية وفيليب هول أخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية، وناقش معه توجه قيادة السلطة نحو إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.

وأضاف": " الحكومة مستعدة لتوفير كافة السبل لإنجاح عقد الانتخابات، بعد الحوار الايجابي بين حركتي "فتح" و"حماس"، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، وإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية.

وشدد اشتية على أهمية المساعدات الأوروبية والبريطانية التي تقدم لفلسطين، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في ظل انحسار الدعم المالي الأميركي والعربي.