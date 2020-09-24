ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اشتية: نرفض محاولات الابتزاز الاسرائيلية بشأن أموال المقاصة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:32 - 24 سبتمبر 2020
د. محمد اشتية يلتقي القنصل البريطاني العام فيليب هول د. محمد اشتية يلتقي القنصل البريطاني العام فيليب هول
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

جدد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، رفض السلطة الفلسطينية لكافة محاولات الابتزاز الإسرائيلية المتعلقة بأموال المقاصة،.

وقال اشتية خلال استقباله القنصل البريطاني العام فيليب هول في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس: "على "إسرائيل" أن تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة".

وبحث اشتية وفيليب هول أخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية، وناقش معه توجه قيادة السلطة نحو إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.

وأضاف": " الحكومة مستعدة لتوفير كافة السبل لإنجاح عقد الانتخابات، بعد الحوار الايجابي بين حركتي "فتح" و"حماس"، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، وإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية.

وشدد اشتية على أهمية المساعدات الأوروبية والبريطانية التي تقدم لفلسطين، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في ظل انحسار الدعم المالي الأميركي والعربي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات