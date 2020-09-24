وزراء عرب وأوروبيون يدعو لاستئناف مفاوضات مع "إسرائيل"

دعا الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، اليوم الخميس، بالعاصمة الأردنية عمان، إلى إنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين واستئناف مفاوضات السلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع بين وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي، لبحث عملية التسوية بالشرق الأوسط.

وأكد المجتمعون على أهمية وضرورة إنهاء النزاع الفلسطيني "الإسرائيلي" واستئناف مفاوضات جادة بين الطرفين.

وأعرب الوزير الأردني أيمن الصفدي، عن قلق بلاده مما سماه بـ "انسداد المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

فيما أكد الوزير المصري سامح شكري، على أهمية التوصل إلى سلام شامل، معتبرا اتفاقات التطبيع الأخيرة مع "إسرائيل" "تقود لمزيد من الدعم للتوصل إلى سلام دائم بالمنطقة".

بدوره، دعا الوزير الفرنسي جان إيف لودريان، "إسرائيل" إلى وقف قرار ضم أراض فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بشكل دائم، مؤكدا أن الاستقرار في المنطقة يجب أن يتم عبر حل الدولتين.

من جانبه، قال الوزير الألماني هايكو ماس، الذي شارك عبر تقنية "فيديو كونفرانس" إن الاتفاقات الأخيرة مع إسرائيل (في إشارة للإمارات والبحرين) بينت أن السلام في المنطقة لا يزال ممكنًا.

يشار إلى أن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" منذ أبريل/ نيسان 2014، بسبب رفض "إسرائيل" وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

وأعلن رئيس السلطة محمود عباس، عن تعليق العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتهاكاتها للاتفاقات بدعم أمريكي، بشكل كامل.