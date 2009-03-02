« تل أبيب » تشعر بالإحباط من قدرة المقاومة الفلسطينية على مواصلة إدخال السلاح لغزة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

زعمت القناة الثانية في التلفاز الإسرائيلي ، أن المقاومة في غزة استطاعت تهريب عدد كبير من الصواريخ المضادة للمروحيات، والتي يمكن استخدامها أحيانا ضد الطائرات المقاتلة.

وزاد المراسل العسكري للقناة روني دانييل في نشرة الأخبار الرئيسية الليلة الماضية في ادعاءاته "أن المقاومة تمكنت من تهريب كميات كبيرة من صواريخ "غراد" بعيدة المدى ، والتي أصابت وأثرت في العمق الإسرائيلي أثناء الحرب الماضية" ، وأنها استطاعت أيضاً تهريب مواد شديدة الانفجار من نوع " c4 " التي يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ و العبوات الناسفة".

وعلى إثر ذلك أعربت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن إحباطها الشديد نتيجة فشل الحكومة الإسرائيلية في دفع الجانب المصري لوقف تهريب الأسلحة إلى داخل قطاع غزة.