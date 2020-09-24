"فتح وحماس" تؤكدان على التزامهما بالعمل المشترك والموحد للدفاع عن شعبنا

أكدت حركتا "فتح وحماس" على التزامهما العمل المشترك والموحد في كل مكان للدفاع عن حقوق لشعبنا ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل.

وأوضحت الحركتان في بيان مشترك عقب انتهاء لقاءات عدة جمعتهم على مدار ثلاثة ايام في القنصلية الفلسطينية في العاصمة التركية "اسطنبول"، أنهما بحثا المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامين، الذي انعقد مطلع الشهر الحالي في رام الله وبيروت.

ووفقًا لما جاء في البيان، خلال لقاء الامناء العامين جرى انضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة.

وتقدم وفدا الحركتين بالشكر الجزيل للرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وللإخوة في تركيا قيادة وشعباً على الاستضافة الكريمة.

كما ويتقدم الوفد المشترك من قيادة الحركتين، بالشكر والتقدير على الإسناد والعمل الدؤوب لإنجاح اللقاء.