فتح وحماس: الإعلان النهائي عن مخرجات اللقاء في مؤتمر الأمناء العامين القادم قبل أكتوبر

أصدرت حركتا فتح وحماس بياناً مشتركاً عقب انتهاء الاجتماعات بينهما في اسطنبول، أكدتا فيه أن الحوار تركز في البحث حول المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامون الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت، وجرى انضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، على أن يتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامون تحت رعاية الرئيس محمود عباس على أن لا يتجاوز الأول من أكتوبر بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة.

وأوضح البيان المشترك، أن هذا اللقاء جاء انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأمناء العامون، وفي إطار الحوار الوطني المستمر، في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول،

وتقدم الوفدان بالشكر الجزيل للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وللأخوة في تركيا قيادة وشعباً على الاستضافة الكريمة.