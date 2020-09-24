قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل، وصورت ثلاثة منازل أخرى مهددة بالهدم في منطقة معين جنوب شرق بلدة يطا بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الضفة راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن عيسى جمال حماد في منطقة معين شرق يطا بهدم منزله، بدعوى عدم الترخيص.

كما صورت ثلاثة منازل أخرى تعود للمواطنين نعيم محمد حماد، وعمر جبريل حمامدة، وعادل محمد حمامدة ، علمًا أنها تم إخطارها منذ بداية العام الجاري.

وتأتي تهديدات الاحتلال بهدم المنازل المواطنين في كافة انحاء الضفة المحتلة، لبناء المزيد من البؤر الاستيطانية والاستيطان مكانها.

وبلغ عدد المنازل التي تم هدمتها قوات الاحتلال خلال شهر أغسطس في الضفة، 44 منزلاً، إضافة إلى اخطار عشرات المنازل بهدمها.