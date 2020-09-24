خسائر الذهب تتواصل لليوم الرابع على التوالي

تراجع الذهب اليوم لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بإجراءات التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 1851.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينيتش، ليواصل النزول للجلسة الرابعة.

فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1853.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن ثمانية أسابيع مقابل عملات منافسة، إذ أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة المخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 5.4% إلى 21.64 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

بينما انخفض البلاتين 0.5% إلى 833.31 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 1% إلى 2199.39 دولار للأونصة.