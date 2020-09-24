مصادر إعلامية: توافق فتح و حماس على إجراء انتخابات عامة

كشفت مصادر إعلامية اليوم الخميس 24/9/2020، عن توصل حركتي فتح وحماس إلى اتفاق على إجراء انتخابات عامة، وذلك في أعقاب حوار بين الطرفين لإنهاء الانقسام، يجري في إسطنبول التركية.

وقال المصدر لـ"عربي 21":"إن الاتفاق ينص على إجراء انتخابات تشريعية أولا، ثم رئاسية، تتبعها ثالثة للمجلس الوطني، وذلك خلال ستة أشهر، ووفقا للنظام النسبي."

وأشار المصدر إلى أن اجتماعاً سيعقد للأمناء العاميين للفصائل خلال أسبوع، لإقرار آليات إجراء الانتخابات.

وأضاف:"أن رئيس السلطة محمود عباس، أقر مخرجات الحوار بين الحركتين، والذي عقد الاثنين في القنصلية الفلسطينية بإسطنبول.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، التقى قادة "حماس" في تركيا، في أجواء وصفت بالايجابية.

وكان عباس طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدعم الحوارات التي تجرى حاليا بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، لتحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات.

وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن عباس وضع أردوغان خلال اتصال هاتفي في صورة الحوارات التي تجرى حاليا بين الفصائل الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وإصرار الجميع على وحدة الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات.

وطالب عباس بدعم تركيا بهذا الاتجاه، وبتوفير مراقبين من تركيا في إطار المراقبين الدوليين، للمراقبة على الانتخابات.

يشار إلى أن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، اتفقوا خلال لقائهم في بيروت في الثالث من أيول/ سبتمبر الجاري على جملة قضايا بينها العمل على إنهاء الانقسام "وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي".