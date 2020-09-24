الأردن: بدء اجتماع عمان الرباعي لبحث "عملية السلام في الشرق الأوسط"

ذكرت صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الخميس، أن فعاليات اجتماع عمان الرباعي بدأت في العاصمة الأردنية، بشأن "عملية السلام في الشرق الأوسط".

ويشارك الاجتماع كلا من مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي، وينوب عنهم سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إضافة إلى مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال.

و"سيركز الاجتماع الوزاري الرباعي على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته"، وفق الصحيفة المصرية.

سيبحث المجتمعون سبل الدفع قدما باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وسيجري وزير الخارجية المصري خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية مع الدول بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، والعلاقات الثنائية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن قبل أعوام، عن خطته المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن" الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وسط رفض واسع من القيادة الفلسطينية وفصائلها وشعبه.