أرسنال يحدد مصير "مسعود أوزيل" ضمن التشكيلة الجديدة

ذكر مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، اليوم الخميس، أنه من الصعب على اللاعب الألماني مسعود أوزيل أن يشق طريقه إلى التشكيلة الأساسية في فريقه الذي وصفه بأنه "يتطور".

وقال المدرب أرتيتا: إنه "فريق أرسنال يتطور ويمكن رؤية المستوى الذي وصلنا إليه. نريد التطور بشكل أكبر واللعب بأسلوب أفضل لذا علينا الحفاظ على ذلك"، بحسب وكالة "رويترز".

جاء كلام المدرب بعد فوز فريقه على ليستر سيتي بهدفين دون مقابل، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، أمس.

وأشار إلى أنه "سيحاول اختيار التشكيلة، واللاعبين الذين نؤمن أنهم الأمثل لكل مباراة اسبوعيًا، ويمكنكم رؤية ذلك بسبب استمرار التغيير في التشكيلة"، مضيفًا أن "هذا صعب جدا ليس لأوزيل فقط بل للاعبين آخرين بدخول التشكيلة.

وينتهي عقد أوزيل في يونيو المقبل، ولم يلعب في نهاية الموسم الماضي، إذ خرج من تشكيلة أول ثلاث مباريات لأرسنال في الموسم الجديد.