عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

جدد مستوطنون "إسرائيليون"، صباح اليوم الخميس، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن نحو ٣٤ مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي.

يأتي ذلك في ظل منع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين المقدسيين من خارج البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة من أداء صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقامت سلطات الاحتلال بوضع مكعبات اسمنتية تمهيدا لإغلاقات الأسبوع القادم مع "عيد الغفران/ الكيبور "اليهودي.

وأوضحت مصادر أن الإغلاقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال هي سنوية، حيث تُعزل في كل عام بلدات وأحياء مقدسية، وتفرض حالة أشبه بمنع التجول في هذا العيد.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.