"حماس": حوارات تركيا تشكل قاعدة انطلاق جديدة مبنية على الوحدة والشراكة

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" د. فوزي برهوم، اليوم الخميس، أن ما جرى من حوارات بين حركتي "حماس" و "فتح" في تركيا، تشكل قاعدة انطلاق جديدة لتجسد حالة فلسطينية مبنية على الوحدة والشراكة.

وأوضح برهوم في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية، أن حوارات تركيا انصبت على كيفية ترتيب البيت الفلسطيني وتوفير متطلبات هذه المرحلة بما يضمن انخراط الكل الفلسطيني لمواجهة التحديات.

وبيّن أن تلك حوارات تسجد لعمل فلسطيني مقاوم كمخرجات اجتماع لقاء الامناء العامون في بيروت، بما فيها المقاومة الشعبية؛ كي نبدأ التصدي لمواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم وتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر القيادي في "حماس"، أن حوارات "اسطنبول" هي أحد مخرجات بيروت التي تحتاج لتنفيذ على الارض كي يلمسها المواطن الفلسطيني الذي يطوق للوحدة الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام.

وقال إن "اللقاءات والاتصالات بين حماس وفتح وكل مكونات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ستستمر ولن تنقطع حتى تحقيق كل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع بيروت".

ومن المقرر أن يتوجه وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المتواجد في تركيا مساء اليوم الخميس 24/9/2020، إلى العاصمة القطرية الدوحة، ومن ثم للقاهرة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي.

وكان الوفد الذي يضم جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح عضو اللجنة، قد أجرى لقاءات مع قيادة حماس في تركيا.