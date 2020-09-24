تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خانيونس

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية بخانيونس، اليوم الخميس، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت لجنة الطوارئ، أن 18 إصابة بالفيروس هم من عائلة واحدة، ما يرفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة داخل المحافظة إلى 148 إصابة.

أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل "73" إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، بعد إجراء فحوصات لـ2099 عينة ، ليبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2518 اصابة .

وأشارت وزارة الصحة خلال تقريرها اليومي ، الى تعافي 90 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحة ان عدد الحالات النشطة 1763 حالة ، وعدد المتعافين الاجمالي 738 ، الوفيات 17 حالة .