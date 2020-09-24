الصليب الأحمر يلعق زياراته للأسرى بسبب الاغلاق الشامل في (إسرائيل)

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، بأن هيئة الصليب الأحمر علقت زياراتها للأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرئيلي، خلال فترة الإغلاق الشامل التي يفرضها الاحتلال لعشرين يوماً.

وقرر مجلس "الكابينيت" الاسرائيلي مساء امس الاربعاء، اغلاق شامل ومشدد لكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة يوم الجمعة القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن شرطة الاحتلال ستستثني السوبر ماركت والصيدليات لتوفير المستلزمات الأساسية اللازمة للمستوطنين.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو ستصادق الليلة على هذه القرارات الصعبة في "إسرائيل".

يُشار إلى أن وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي سجلت اليوم الأربعاء اصابة نحو 6,948 مستوطنًا جديدًا بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي المصابين إلى 203,136 و1317 حالة وفاة.