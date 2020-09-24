بعد حوار "مطول" في تركيا: وفد فتح يتوجه لقطر ومصر

يتوجه وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المتواجد في تركيا مساء اليوم الخميس 24/9/2020، إلى العاصمة القطرية الدوحة، ومن ثم للقاهرة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحركة فتح، أن وفد الحركة يتواجد حالياً في تركيا سيتوجه لقطر ومن ثم إلى العاصمة المصرية القاهرة عقب انتهاء زيارته للدوحة.

وكان الوفد الذي يضم جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح عضو اللجنة، قد أجرى لقاءات مع قيادة حماس في تركيا.

وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لفتح، في تغريدة له عبر تويتر صباح اليوم، إنه جرى حوار إيجابي ومثمر وبناء بين فتح وحماس في تركيا.

وأضاف "ذلك يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الاجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنية".

حوار ايجابي ومثمر وبنّاء بين فتح وحماس في تركيا يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة ، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الاجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنيه .