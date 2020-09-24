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صحة غزة تعلن خطورة وضع المختبر المركزي بعد توقف جهاز الفحص المخبري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:06 - 24 سبتمبر 2020
مختبرات كورونا مختبرات كورونا
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 24/9/2020، توقف جهاز الفحص المخبري المستلم من اللجنة القطربة بسبب نفاد المواد التشغيلية الخاصة به.

وأكدت الصحة في بيان صحفي، أن المختبر المركزي فقد 50 %من قدرته في فحص فيروس كورونا، حيث يعمل الآن بالجهاز الأساسي.

وبينت الصحة، أن المختبر المركزي وصل إلى مرحلة خطيرة من نقص المواد المخبرية.

واعتبرت أن  انخفاض مستوى قدرة المختبر المركزي على فحص فيروس كوفيد19 سيؤثر على جهود التقصي ومتابعة المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع.

وطالبت وزارة الصحة، كافة الجهات بتدارك خطورة نفاد مواد المخبرية في المختبرالمركزي قبل توقفه تماماً عن فحص فيروس كورونا.

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