ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يغلق طريقا فرعية في عصيرة القبلية للمرة الثانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:53 - 24 سبتمبر 2020
إغلاق وحاجز إغلاق وحاجز
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، طريقا فرعية للمرة الثانية بالمكعبات الاسمنتية في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال عاودت إغلاق طريق واد الشام بالمكعبات الاسمنتيةـ بعد أن أنهت الهيئة المحلية في بلدة عصيرة القبلية تأهيله وتعبيده.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت أغلقت الطريق في شهر آب الماضي، بحجة وجوه ضمن المناطق المصنفة "ج"، لكن أعاد الأهالي فتحه.

وأكد دغلس أن هذا الطريق يساعد المواطنين في الوصول إلى أراضيهم وحقول الزيتون، وهذا الاغلاق سيكشل عائقا أمام تنقلهم ووصول الى الاراضي من اجل قطاف محصول الزيتون.

الأكثر مشاهدة

متعلقات