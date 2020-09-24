قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين في الضفة المحتلة

اعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين، خلال حملة اقتحامات واسعة لمناطق عدة في الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية ،أن جيش الاحتلال اعتقلت الشاب فرقع كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، والشابين محمد فاروق وجهاد فهد من بلدة كفر مالك شرق رام الله، بعد إصابتهما بالرصاص ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

كما اعتقل الاحتلال الشاب مصطفى الرمحي من منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، والأسير السابق محمد حمدي أبو ماريا من بيت أمر شمال الخليل.

وأصابت رصاصات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين، الليلة، عقب اندلاع اشتباكات مع جنود الاحتلال في شرق مدينة رام الله وأريحا في الضفة المحتلة.