جرافات الاحتلال تهدم خيمًا سكنية وبركسات شرق بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خيما سكنية وبركسات لتربية الماشية في قرية كيسان شرق بيت لحم في الضفة المحتلة.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "طينة" شرق القرية وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.

وأوضح غزال، أن جرافات الاحتلال هدمت خمس بركسات وثلاث خيم تعود لكل من صالح أحمد عبيات، ومحمود إبراهيم عبيات، وعيسى عبد الله غزال، وصلاح أحمد عبيات.

وذكر غزال، أن قوات الاحتلال هدمت المنشئات بدعوى عدم الترخيص، وهي حجة تستخدمها دوما للهدم والتنكيل بسكان الضفة الغربية والقدس.

وتتعرض قرية كيسان منذ فترة لتصعيد تمثل بإيقاف البناء في مدرسة والاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها، بالإضافة إلى هجمة استيطانية، كان آخرها تسليم اخطارات "إسرائيلية" بوقف البناء لمنزلين قيد الإنشاء.

الأسبوع الماضي، أخطرت سلطات الاحتلال، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيدا لإغلاقه.