أكثر من 12 ألف إصابة في (إسرائيل) خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 12,200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في (إسرائيل)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أمس الأربعاء، شخصت الصحة الإسرائيلية، 6948 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في (إسرائيل) خلال 24 ساعة الماضية، وفق موقع "كان" العبري.

وأوضحت الصحة، أن حالات التشخيص جاءت بعد تحليل 61 ألف و165 عينة، مؤكدةً أنه يوجد 658 مريضًا في حالة خطيرة و177 حالة تحت أجهزة التنفس، بينما توفي 1317 مستوطنًا.

وفي غضون ذلك، قرر "الكابينت" الاسرائيلي فرض الإغلاق الشامل ومشدد بدءاً من يوم الجمعة باستثناء "السوبر ماركت" والصيدليات، وستصادق الحكومة عليه هذه الليلة، في إطار مواجهة تفشي الفيروس.