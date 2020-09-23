تردد قناة طيور الجنة 2020 اضبطه الان ليستمتع اطفالك

لا تزال عمليات البحث متواصلة حول تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بعد توقف التردد السابق.

وفي هذه المقالة سننشر لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة التي سيطرت على عقول الاطفال والفتيات بشكل كبير جدًا.

وتمكنت القناة من السيطرة عليهم في غضون سنوات قليلة بسبب ما تقدمه من محتوى فني جميل للأطفال والفتيات حتى الرجال.

وتحاول قناة طيور الجنة دومًا تقديم أفضل ما تملك من جودة في الصوت ودقة في الوضوح لذلك يتم تغير تردد القناة.

وغيرت القناة ترددها من نايل سات الى سهيل سات، لكنها تبث القناة الآن على القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي سهيل سات

التردد 11310

معدل الترميز 30000

الاستقطاب عمودي

طيور الجنة

قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال.

تميزت القناة ببرامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم

ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.

ومالك القناة هو الأستاذ خالد مقداد, وكان أول بث لها في25 يناير 2008

مناطق البث الوطن العربي

ساعات البث 24 ساعة

سهيل سات التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الرمز: 30000

التصحيح: 2/3

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