وكالة "ناسا" الفضائية تنشر فيديو عن أصوات من مركز درب التبانة

عملت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، على منح الناس إمكانية "الاستماع" إلى مركز مجرة درب التبانة كما لوحظ في الأشعة السينية والأشعة الضوئية والأشعة تحت الحمراء.

وأوضحت وكالة "ناسا" أن ذلك يعود بفضل مشروع جديد يستخدم الصوتنة لتحويل الصور الفلكية من شاندرا والتلسكوبات الأخرى إلى صوت.

وأوضحت أنه يُسمع سطوع الأشياء الموجودة في الجزء العلوي من الصورة على أنه نغمات أعلى، بينما تتحكم شدة الضوء في مستوى الصوت، وذلك عبر عملية تترجم البيانات إلى صوت. وتبدأ الترجمة خلال الفيديو الذي نشرته ناسا، حيث تمثل الأصوات موضع المصادر وسطوعها.

ومن خلال المشروع الجديد، أنه عندما نصل إلى المنطقة الساطعة أسفل يمين الصورة يتصاعد الصوت، وهو المكان الذي يوجد فيه الثقب الأسود الهائل.

وتبلغ كتلة الثقب الاسود 4 ملايين وحدة شمسية في مركز المجرة، والمعروف باسم "منطقة الرامي أ*" (*Sagittarius A)، وحيث تكون سحب الغاز والغبار أكثر إشراقا.

وأكدت وكالة "ناسا" أنه يمكن للمستخدمين الاستماع إلى البيانات من هذه المنطقة، عبر 400 سنة ضوئية تقريبا.

ويمكن الاستماع لها، إما كـ"منفردات" من مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، وتلسكوب هابل الفضائي، وتلسكوب سبيتزر الفضائي، أو معا كمجموعة يلعب فيها كل تلسكوب أداة مختلفة.