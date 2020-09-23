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"اسرائيل" تقرر اغلاق شامل ومشدد في كافة الاراضي المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:39 - 23 سبتمبر 2020
شرطة الاحتلال شرطة الاحتلال
تقارير
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قرر مجلس "الكابينيت" الاسرائيلي مساء اليوم الاربعاء، اغلاق شامل ومشدد لكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة يوم الجمعة القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن شرطة الاحتلال ستستثني السوبر ماركت والصيدليات لتوفير المستلزمات الأساسية اللازمة للمستوطنين.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو ستصادق الليلة على هذه القرارات الصعبة في "إسرائيل".

يُشار إلى أن وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي سجلت اليوم الأربعاء اصابة نحو 6,948 مستوطنًا جديدًا بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي المصابين إلى 203,136 و1317 حالة وفاة.

 

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