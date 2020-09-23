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مقتل ضابطين وشرطي و4 محكومين بالإعدام في سجن طرة بمصر

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 21:58 - 23 سبتمبر 2020
سجن طرة سجن طرة
تقارير
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شهدت سجون طرة محاولة 4 من المحكوم عليم بالإعدام الهروب من السجن، إلا أن رجال الشرطة تصدوا لهم، لتندلع اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابطين وشرطي والمسجونين الأربعة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، قال مصدر إن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم الأربعاء، حيث تصدت لهم قوة التأمين.

وأكد خبراء أمنيون أن منطقة سجون طرة تتمتع بعملية تأمين ضخمة، على مدار اليوم، ويتم الإحكام والسيطرة عليها بشكل كبير مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في عملية التأمين.

 

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