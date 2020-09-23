النيابة العامة بغزة تعلن عن مهامها بمتابعة إجراءات مواجهة "كورونا"

أعلنت النيابة العامة في غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن مهامها في متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية في محافظات القطاع الخمس، لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، في ظل فرض الاغلاق الشامل وحظر التجوال لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وأفادت النيابة في موجزها، بأنه على مستوى محافظات قطاع غزة فتحت تحقيق في 258 قضية منها:

45 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

47 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

107 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .

59 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأكدت على أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات الصادرة، وانها عمدت إلى توقيف 44 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

وذكرت النيابة العامة، إلى أنها استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، تسجيل "73" إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، بعد إجراء فحوصات لـ2099 عينة ، ليبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2518 اصابة .

وأشارت وزارة الصحة خلال تقريرها اليومي ، الى تعافي 90 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحة ان عدد الحالات النشطة 1763 حالة ، وعدد المتعافين الاجمالي 738 ، الوفيات 17 حالة .