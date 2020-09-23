إصابة عشرة أشخاص إثر سقوط لعبة ترفيهية في مصر

أصيب، اليوم الأربعاء، عشرة أشخاص إثر سقوط لعبة ترفيهية في مدينة ملاهي في مدينة مرسى مطروح في مصر.

وأفاد موقع "مصراوي"، بإصابة عشرة اشخاص بينهم ستة أطفال بكسور وجروح، بعدما سقطت بهم لعبة الصاروخ الترفيهية من على ارتفاع عشرة أمتار بشكل مفاجئ، في مدينة ملاهي "البوسيت".

وأوضح أن مديرية أمن مطروح تلقت إخطارا من مستشفى مطروح العام يفيد وصول 10 مصابين، نتيجة قطع مفاجئ للسير الخاص باللعبة.

مصر : سقوط لعبة الصاروخ في ملاهي مرسي مطروح بالمواطنين pic.twitter.com/p9sl6Tf7ve — الخبر من مصدره (@News_F_S) September 22, 2020

وألقت إدارة البحث الجنائي القبض على مالك الملاهي والمستأجر والتحفظ عليهما، بينما باشرت النيابة العامة سماع أقوال المصابين وشهود العيان، لإكمال معرفة سبب سقوط اللعبة.

وعلى الفور، أصدرت النيابة العامة ثلاثة قرارات تتضمن إغلاق الملاهي والتحفظ على مالكها والمستأجر لها.