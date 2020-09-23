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الكشف عن موعد تسليم المقاتلة الامريكية "أف-35" إلى الامارات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:03 - 23 سبتمبر 2020
المقاتلة الامريكية "اف 35" المتطورة المقاتلة الامريكية "اف 35" المتطورة
تقارير
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كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الأربعاء، عن موعد تسلم الإمارات المقاتلة الأمريكية "إف 35" المتطورة.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى (إسرائيل)، ديفيد فريدمان، إن "أبو ظبي لن تحصل في المستقبل المنظور على أسلحة أمريكية متطورة ومنها مقاتلات (إف-35)"، بحسب الصحيفة العبرية.

وأضاف فريدمان لصحيفة "جيروزاليم بوست"، ان الدولة الخليجية لن تتسلم أولى الطائرات بموجبها إلا بعد ستة أو سبعة أعوام على الأقل، أنه حتى إذا تم التوقيع على صفقة أمريكية إماراتية بشأن بيع "إف-35".

وأشار إلى أن أبو ظبي ومنذ 6-7 سنوات تحاول الحصول على طائرة "إف-35"، وتابع: إن "فترة التسليم ستكون على الأرجح ستة أو سبعة أعوام أخرى اعتبارا من الآن".

وفي 15 سبتمبر الحالي، وقع البيت الأبيض الامريكي على اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين و(إسرائيل)، بينما بقى ملف تسليم واشنطن المقاتلات المتطورة إلى أبو ظبي معقد، دون التوصل إلى حل.

 

 

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